YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan antrenörlerin isimleri basketbol ve futbol antrenman sahalarına verildi

Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan antrenörlerin isimleri basketbol ve futbol antrenman sahalarına verildi

04.06.2021 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan antrenörlerin isimleri basketbol ve futbol antrenman sahalarına verildi

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübünde futbol ve basketbol branşlarında daha önce şampiyonluk yaşayan 3 antrenörün isimleri, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ndeki antrenman sahalarına verildi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, basketbol takımını 1986-1987 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran başantrenör Nadir Vekiloğlu ve 2014-2015'te şampiyon yapan Ufuk Sarıca ile futbol takımını 1994-1995'te Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Hamamcı'ya düzenlenen törenle günün anısına plaketler verildiği belirtildi.

Törene kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, divan kurulu başkanı Fatih Diniz ve divan kurulu üyelerinin yanı sıra kulüp çalışanları ile sporcuların katıldığı kaydedildi.

Basketbolculuk döneminde Karşıyaka'da forma giyen ve başantrenör olarak görev yaptığı 1986-1987 sezonunda ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğunu yaşatan Nadir Vekiloğlu'nun isminin Basketbol Gençler Ligi takımının maçlarını oynadığı salona verildiği aktarıldı.

Basketbol altyapı salonuna ismi verilen Ufuk Sarıca'nın da yeşil-kırmızılı ekibi EuroChallenge Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselttiği ve Pınar Karşıyaka ile 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası, 2014-2015 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandığı hatırlatıldı.

1994-1995 sezonunda futbol takımını Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Hamamcı'nın isminin de profesyonel futbol takımının çalışmalarını gerçekleştirdiği antrenman sahasına verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktıİzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İzmir Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:54
Sabah
05:41
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:18

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.