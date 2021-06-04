Karşıyaka'da şampiyonluk yaşayan antrenörlerin isimleri basketbol ve futbol antrenman sahalarına verildi

İZMİR (AA) - Karşıyaka Spor Kulübünde futbol ve basketbol branşlarında daha önce şampiyonluk yaşayan 3 antrenörün isimleri, Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ndeki antrenman sahalarına verildi.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, basketbol takımını 1986-1987 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran başantrenör Nadir Vekiloğlu ve 2014-2015'te şampiyon yapan Ufuk Sarıca ile futbol takımını 1994-1995'te Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Hüseyin Hamamcı'ya düzenlenen törenle günün anısına plaketler verildiği belirtildi.

Törene kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı, divan kurulu başkanı Fatih Diniz ve divan kurulu üyelerinin yanı sıra kulüp çalışanları ile sporcuların katıldığı kaydedildi.

Basketbolculuk döneminde Karşıyaka'da forma giyen ve başantrenör olarak görev yaptığı 1986-1987 sezonunda ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğunu yaşatan Nadir Vekiloğlu'nun isminin Basketbol Gençler Ligi takımının maçlarını oynadığı salona verildiği aktarıldı.

Basketbol altyapı salonuna ismi verilen Ufuk Sarıca'nın da yeşil-kırmızılı ekibi EuroChallenge Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselttiği ve Pınar Karşıyaka ile 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası, 2014-2015 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandığı hatırlatıldı.

1994-1995 sezonunda futbol takımını Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Hamamcı'nın isminin de profesyonel futbol takımının çalışmalarını gerçekleştirdiği antrenman sahasına verildiği belirtildi.

