YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Karslı 72 yaşındaki kadın yetiştirdiği kazların etini İzmir'de müşterileri için hazırlıyor

Karslı 72 yaşındaki kadın yetiştirdiği kazların etini İzmir'de müşterileri için hazırlıyor

14.08.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kesim işleminin ardından tuzlayıp bir süre güneşte beklettiği kaz etini soğuk zincirle İzmir'e getiren Sünbül Tosun'un sipariş üzerine özel olarak hazırladığı yemekler sofralara lezzet katıyor - Kaz üreticisi Sünbül Tosun: - "İzmir'de kaz eti yapıldığını görünce şaşırıyorlar ama lezzetini tadanlar yeniden geliyor"

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Karslı 72 yaşındaki Sünbül Tosun, memleketinde hazırladığı kazların etini İzmir'de müşterilerin beğenisine sunuyor.

Kesim işleminin ardından tuzlayıp bir süre güneşte beklettiği kaz etini soğuk zincirle İzmir'e getiren Tosun, davet üzerine zaman zaman restoranda özel sunum yapıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Tosun, kendilerine ait arazide senede ortalama 2 bin civarında kaz yetiştiriyor.

Tosun, bir süredir kaz etini çocuklarının da yaşadığı İzmir'e getiriyor. İlerleyen yaşına rağmen üretimden vazgeçmeyen Tosun, kar yağdıktan yaklaşık 20 gün sonra kesilen kazların etini birkaç gün tuzda bekletip daha sonra güneşte kurutuyor.

Kuruyan etleri buzluğa atan Tosun, İzmir'de restoranlara satış yapıyor. İzmir'de lokantacı komşusunun ısrarı üzerine isteyenlere kaz eti pişiren Sünbül Tosun, kaz yetiştirmek için yeniden Kars'a dönüyor. Tosun, restorana gelen ve önceden sipariş veren müşterilerine kaz eti, kaz eti suyundan yapılmış bulgur pilavı ve kaz yağında kızartılmış patatesleri servis ediyor.

- "İzmir'de kaz eti yapıldığını görünce şaşırıyorlar"

Tosun, AA muhabirine, kazları civciv olarak alıp büyüttüklerini, kar yağdıktan bir süre sonra da kesmeye başladıklarını söyledi.

Kesilen kazları 3-4 gün tuzda beklettiğini anlatan Tosun, "Sonra güneşe asıyoruz, 3 gün güneşte kuruyor. Kuruduktan sonra dondurucuya atıyoruz." dedi.

Her yıl belirli dönemde İzmir'de yaşayan çocuklarının yanına geldiğini ifade eden Tosun, gelirken getirdiği kaz etlerini İzmir'de sattığını, isteyenler için yemeğini de hazırladığını belirtti.

Tosun, "Restoranda ilk olarak suda pişiriyoruz. Onun suyuyla pilav yapıyoruz. Kaz yağıyla da patates kızartıyoruz. Ondan sonra o kazları fırına sürüyoruz. Fırında da güzelce kızarıyor. Paket yapıyoruz veya gelip burada yiyorlar. İzmir'de kaz eti yapıldığını görünce şaşırıyorlar ama lezzetini tadanlar yeniden geliyor." diye konuştu.

Restoran sahibi Uğuz Gököz de Sünbül Tosun'un çocuklarıyla komşu olduklarını, çocuklarına kaz pişirdiğini görünce restoranda kendileri için de hazırlamasını istediğini belirtti.

Talep üzerine müşterilere de kaz eti hazırladıklarını anlatan Gököz, "Kaz etinin talep görebileceğini düşünerek müşterilerimiz için menüye dahil ettik. Günlük isteyenler veya grup yemekleri için kaz eti çıkartabiliyoruz. Özel istek olursa kendisi mutfağa geçiyor, kaz etini hazırlıyor. İzmir'de yaz aylarında kaz eti görenler şaşırıyor. Sünbül Ana'nın hazırladığı kaz eti sayesinde 12 ay servis yapabilecek duruma geldik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde depremGÜNCELLEME - Kuşadası Körfezi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Manisa FK-Boluspor maçının ardındanManisa FK-Boluspor maçının ardından
Beykoz'da derede erkek cesedi bulunduBeykoz'da derede erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
İzmir Kars restoran kaz eti

İzmir Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:18
Öğle
13:21
İkindi
17:08
Akşam
20:15
Yatsı
21:41

İzmir Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazar

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Bilgin Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Büyük Bayındır Eczanesi
Bayindir
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Ordu Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

Takipçisi Gülşen'i övünce... Şoke eden 'meme ucu' yanıtı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.