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Karslı çocuklar hem öğreniyor, hem de eğleniyor

İHA İHA
30.01.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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Karslı çocuklar, hem öğreniyor, hem de eğleniyor. Kayak yapmayı öğrenen çocukların sevinçleri yüzlerine yansıyor.

Karslı çocuklar hem öğreniyor, hem de eğleniyor

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat’ın hayata geçirdiği "Karın Yıldızları Sarıkamış’ta" Projesi çerçevesinde kayak eğitimi alan öğrenciler, kayak kaymayı öğrendi. İlk kez kayak ile tanışan öğrenciler, bir taraftan kaymanın keyfini çıkardı, diğer taraftan da doya doya bir sömestre tatili geçirdi.

Vali Ziya Polat, Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesisleri’nde kayak yapmayı öğrenen öğrencilerle bir araya geldi. Polat, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerle birlikte kayak kaydı.

Kars’a atandığı günden itibaren sürekli saha da olan ve eğitime verdiği önem ile bilinen Polat, yörenin çocuklarının yaşadığı ilin tarihi kültürel yönlerini de görerek öğrenmelerini sağlıyor.

Her fırsatta Karslı çocukların önce kendi illerini tanıması gerektiğine vurgu yapan Polat, öğrencilerden sporun her hangi bir dalını da lisanlı yapmalarını istiyor. Sarıkamış’ta kristal kar üzerinde kayak yapan öğrencilerin sevinçlerine de ortak olan Polat, çocukların geleceğin teminatı olduğuna da dikkat çekiyor.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesisleri’nde kayak yapan öğrencilerle bir süre sohbet eden Polat, daha sonra kent merkezine döndü.

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