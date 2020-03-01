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Karslı yüzücülerde Analig heycanı

KARS HABERLERİ  | 01.03.2020 10:13 | Son Güncelleme

Kars’ta, 7-8 Mart 2020 tarihinde Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakaları elemeleri yapıldı.Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 65 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Analig Kars İl Seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.Dereceye giren sporcular, Kars’ı 7-8 Mart 2020’de Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakalarında temsil edecek.Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen seçmelerde yüzücülerin mücadelesi nefesleri keserken, yarışma sonucu dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kars’ta, 7-8 Mart 2020 tarihinde Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakaları elemeleri yapıldı.
Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda 65 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen Analig Kars İl Seçmelerinde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.
Dereceye giren sporcular, Kars’ı 7-8 Mart 2020’de Malatya yapılacak olan Analig Yüzme Müsabakalarında temsil edecek.
Kars Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen seçmelerde yüzücülerin mücadelesi nefesleri keserken, yarışma sonucu dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

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İmsak
05:11
Sabah
06:34
Öğle
12:25
İkindi
15:32
Akşam
18:06
Yatsı
19:24

Kars Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Kerime Yenice Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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