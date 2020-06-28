Karslılar sokağa çıkma yasağına uyuyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sebebiyle uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Karslılar yasağa uydu.

İçişleri Bakanlığı, YKS nedeniyle 81 ilde hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelgeyi il valiliklerine göndermişti. Bunun üzerine önceki gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün de devam ediyor.

YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla Kars’ta saat 09:30’da başlayan kısıtlama 18:30’a kadar devam ederken, kent genelinde park ve bahçeler ile caddeler boş kaldı. Yasağa uyan vatandaşlar evlerinde kalırken, sadece çocuklarını sınava getiren aileler caddeler de görüldü.

