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Karslıoğlu: "Adana’da kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor"

ADANA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:38 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, kentte kamu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Mehmet Ali İnan, Muzaffer Umut, Orhan Avcı, Arif Çetin, Adnan Kemali Ünal, Hilmi Tümer ile Özcan Güngör kente yeni atanan Vali Süleyman Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Vali Elban’a projeleri anlatan Başkan Karslıoğlu, “AKAMDER olarak bugüne değin olduğu gibi bundan sonrada devletimizin yanındayız.

Karslıoğlu: "Adana’da kamu yatırımları hız kesmeden devam ediyor"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı (AKAMDER) Mustafa Karslıoğlu, kentte kamu yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.
Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Mehmet Ali İnan, Muzaffer Umut, Orhan Avcı, Arif Çetin, Adnan Kemali Ünal, Hilmi Tümer ile Özcan Güngör kente yeni atanan Vali Süleyman Elban’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Vali Elban’a projeleri anlatan Başkan Karslıoğlu, “AKAMDER olarak bugüne değin olduğu gibi bundan sonrada devletimizin yanındayız. Özellikle Adana için her türlü yatırımlarda ve sosyal sorumluluklarda tüm desteğimizi vereceğiz. Kamu yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi de gerek ülkemiz gerekse Adanamız, için büyük önem arz etmektedir” diye konuştu
Vali Süleyman Elban ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, “Devlette esas olan devamlılıktır. Bu nedenle Adana için var olan Adana için taş üstüne taş koyan herkese kapımız açık olacaktır. Bu meyanda AKAMDER in ziyaretinden oldukça memnun oldum. AKAMDER ile elbette iş birliği içinde olacağız. Müteahhitler kentin dinamikleridir. Dolaylı olarak sayısı çok fazla iş kollarıyla bağlantılıdır” ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu:

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