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Karslıoğlu: "Valimiz pandemi sürecini okulların bakımı için fırsata çevirdi"

ADANA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Mardin’e atanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın pandemi sürecini okulların bakımı için fırsata çevirdiğini söyledi.Başkan Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Hilmi Tümer, Orhan Avcı ve Şaban Burak ile Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.Karslıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Valimiz Mahmut Demirtaş pandemi sürecinde çok önemli bir işe el atarak mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur.

Karslıoğlu: "Valimiz pandemi sürecini okulların bakımı için fırsata çevirdi"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Mardin’e atanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın pandemi sürecini okulların bakımı için fırsata çevirdiğini söyledi.
Başkan Karslıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Sayım Azmaz, Adnan Kemali Ünal, Hilmi Tümer, Orhan Avcı ve Şaban Burak ile Mardin Valiliğine atanan Vali Mahmut Demirtaş’ı ziyaret etti.
Karslıoğlu, ziyarette yaptığı açıklamada, "Valimiz Mahmut Demirtaş pandemi sürecinde çok önemli bir işe el atarak mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur. Milli Eğitime bağlı tüm okulların bakım onarım ve daha önemlisi depreme dayanıklılık çalışmalarıyla adeta bu olumsuz süreci fırsata çevirmiştir. Ayrıca sosyal sorumluluk gereği tüm çalışmalara destek vererek öncü olmuştur. Adana insanı hizmeti unutmaz ve valimizde çok önemli hizmetlere imza atmıştır. Kendisine yeni görev yeri olan Mardin’de başarılar diliyoruz" dedi.
Vali Mahmut Demirtaş ise, "Özellikle 15 Temmuz Demokrasi Şölenlerimizde AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu’nun gayret ve hizmetleri takdire şayandır. Bu nedenle yaklaşık 4 yıldır görev yaptığım Adana’da her zaman yanımda hissettiğim destekleriniz için teşekkür ediyorum. Artık Mardin’de bir kapınız var, hepinizi bekliyorum. Buradaki hizmetlerimiz de asla hiçbir beklenti içerisinde olmadık. Allah rızası için vatandaş menfaatine odaklı çalıştık” diye konuştu.

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