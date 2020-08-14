Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor”

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret etti. Ziyarette, inşaat sektörünün Seyhan Belediyesi’ndeki uygulamalarıyla alakalı olarak sorunlar ve görüşler ele alındı.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörü olarak ekonominin lokomotifi konumunda olduklarını belirterek, “Dolaylı olarak yaklaşık 300 iş koluna hitap etmekteyiz. İnşaat sektörünün pandemi sürecinde tüm birimlerin olduğu gibi olumsuz etkilere maruz kalmıştır. Ama ülke ve Adana hepimizin, dolayısıyla bu süreci hep birlikte aşma zorunluluğumuz vardır. Bu nedenle yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bu nedenle müteahhitlerimizin Seyhan Belediyesi ile ilgili temel sorunları olan; proje denetimi, inşaat kontrol sürecindeki tavırlar, ruhsat almadaki zorluklar ve kat irtifakı kurulması yönündeki bürokratik engeller sektörü tıkamaktadır. Bunların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için karşılıklı çabaların olması ve aksaklıkların giderilmesi için diyalog içinde olma isteğimizin karşılık bulacağını umuyoruz” dedi.