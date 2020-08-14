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Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor”

ADANA HABERLERİ  | 14.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret etti.

Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor”

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.
Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı ziyaret etti. Ziyarette, inşaat sektörünün Seyhan Belediyesi’ndeki uygulamalarıyla alakalı olarak sorunlar ve görüşler ele alındı.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörü olarak ekonominin lokomotifi konumunda olduklarını belirterek, “Dolaylı olarak yaklaşık 300 iş koluna hitap etmekteyiz. İnşaat sektörünün pandemi sürecinde tüm birimlerin olduğu gibi olumsuz etkilere maruz kalmıştır. Ama ülke ve Adana hepimizin, dolayısıyla bu süreci hep birlikte aşma zorunluluğumuz vardır. Bu nedenle yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Bu nedenle müteahhitlerimizin Seyhan Belediyesi ile ilgili temel sorunları olan; proje denetimi, inşaat kontrol sürecindeki tavırlar, ruhsat almadaki zorluklar ve kat irtifakı kurulması yönündeki bürokratik engeller sektörü tıkamaktadır. Bunların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için karşılıklı çabaların olması ve aksaklıkların giderilmesi için diyalog içinde olma isteğimizin karşılık bulacağını umuyoruz” dedi.

“AKAMDER’in görüşlerine açığız”
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay da AKAMDER’ in inşaat sektöründe önemli bir konuma sahip olduklarını ifade ederek, “İmar yönetmelikleri konusunda inşaat sektörü olarak AKAMDER’in yapıcı görüşlerini elbette bekliyoruz. Seyhan Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler öncelikle yapı işleridir. Müteahhitler olarak iş ortağı konumundayız. Karşılaşılan sorunlar mutlaka aşılacaktır. Ama bilinmesi gerekir ki ülke olarak geçtiğimiz zorlu bir pandemi süreci ve onun izleri unutulmamalıdır. Karşılıklı diyaloglar ve kanunların, yönetmeliklerin izin verdiği müddetçe her türlü iş birliğine açığız. Bilindiği üzere hükümetin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen yönetmeliklere uyma zorunluluğumuz var. Bu kanun ve yönetmeliklere müteahhitlerimizin de dikkat ve özen göstermesi gerekmektedir. Bunlar işlerin hızlı gelişmesini sağlayacaktır” diye konuştu.
Ziyaret karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla son buldu.

Karslıoğlu: “Yönetmeliklerin sektörün önünde engel değil yapıcı bir şekilde ele alınması gerekiyor”

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