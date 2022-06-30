Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 12 kişi yakalandı

Kars'ta, 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavgayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.
Hayvan pazarında 28 Haziran'da iki grup arasında başlayan ve İsmail Aytemiz Caddesi'nde devam eden silahlı sopalı kavgada yaralanan Mustafa O'nun hayatını kaybetmesi, 7 kişinin de yaralanmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.
Kavgada yaralanan 7 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
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