YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

Kars’ta 1 köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 11.11.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kars’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kars’ta korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyü Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde güvenlik önlemeleri alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Darboğaz köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 11 Kasım Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:43
Öğle
11:57
İkindi
14:36
Akşam
17:01
Yatsı
18:22

Kars Nöbetçi Eczaneler11 Kasım Çarşamba

Canan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.