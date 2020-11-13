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Kars’ta 11 noktada sigara içmek yasaklandı

KARS HABERLERİ  | 13.11.2020 11:29 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış görülmesi, kısıtlamaları da beraberinde getirdi.Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde 11 noktada açık alanda sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üzeri vatandaşlarında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi.

Kars’ta Korona virüs (Covid-19) vakalarında artış görülmesi, kısıtlamaları da beraberinde getirdi.
Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde 11 noktada açık alanda sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üzeri vatandaşlarında sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildi. Kars Valiliği’nce alınan tedbirler kapsamında özellikle araç trafiğine kapalı alanlarda, toplu taşıma araç durakları ile il merkezinde, Faikbey Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazımpaşa Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi ve Halitpaşa Caddesinin tamamında, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ile Davut Aksu Caddelerinin kesiştiği noktaların içerisinde kalan bölge ve Hapan Mevkiyle birlikte tüm pazar yerlerinde vatandaşların sigara, tütün ve tütün mamullerini tüketmeleri yasaklandı.
Ayrıca 65 yaş ve üzeri vatandaşların, gün içerisinde saat 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe, maske ve diğer belirlenen kurallara riayet etmek kaydıyla sokağa çıkmalarına izin verilecek.

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