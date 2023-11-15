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Kars'ta "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

15.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Kars'ta "Tarım Orman ve İnsan" konulu fotoğraf sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kars'ta "13. Tarım Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarıma ilgiyi artırmak, toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığı geliştirmek amacıyla ülke çapında ve farklı kategorilerde fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı "Tarım Orman ve İnsan" sergisi, Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Çıkrık, sergiyi gezerek fotoğraflara ilişkin bilgi aldı.

Sergide Kars'ta çekilen bir fotoğrafı gören Çıkrık, gurur duyduğunu söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Aydın da sergide 13'üncüsü düzenlenen ulusal fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafların yer aldığını belirterek, "Ülke genelinde yapılacak serginin ilki Kars'ta gerçekleşiyor. İnsanımızın tarıma olan ilgisini artırmak, tarımsal faaliyetlerin insanımız tarafından gereken değeri görmesi ve bu işlerin nasıl yapıldığını anlatması anlamıyla bu fotoğraf yarışması yapılıyor ve sergileniyor. Karslı hemşerilerimizin bu sergimizi dolaşmasını, burada tarımsal üretimin ülke genelinde nasıl yapıldığıyla ilgili bilgi edinmesini, sanatsal yönüyle de ön plana çıkarılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

Aydın, 84 eserin yer aldığı serginin bir hafta boyunca gezilebileceğini kaydetti.

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