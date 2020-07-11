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Kars’ta 15 Temmuz şehitleri etkinlikleri

KARS HABERLERİ  | 11.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kars’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4.

Kars’ta 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yılı etkinlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü, bu yıl tüm dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında anılacak.
14 Temmuz’da başlayacak olan etkinlikler 2 gün sürecek. Etkinliklerin ilk gününde Sarıkamış’ta 15 Temmuz Gazisi Fazıl Boztaş ziyaret edilecek daha sonra GAMP Konağında resim sergisi açılışı ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda “Milli Birlik ve Beraberlik, 15 Temmuz Darbe Girişimi” konulu konferans verilecek.
Etkinliklerin ikinci gününde ise Evliya Cami’sinde Mevlid-i Şerif ve dualar, Kars Şehitliğinde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Şehitlik Müzesinin gezilmesi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua, şehit kabirleri gezilecek. Açık Ceza Evi karşısında 15 Temmuz Hatıra Ormanı fidan dikimi yapılacak.
Akşam saatlerinde ise Hükümet Konağı önünde bulunan tören alanında anma etkinlikleri devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın televizyondan canlı yayını gösterilecek, tüm camilerden ise sela okunacak.
Daha sonra demokrasi nöbetinin tutulmasıyla 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. Yılı anma etkinlikleri sona erecek.

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Kars Namaz Vakitleri 11 Temmuz Cumartesi

İmsak
02:46
Sabah
04:40
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:47
Yatsı
21:32

Kars Nöbetçi Eczaneler11 Temmuz Cumartesi

Veraseli Büyük Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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