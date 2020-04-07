YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Kars’ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

KARS HABERLERİ  | 07.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde’, park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi.

Kars’ta 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı

Kars’ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüpheli 2 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Selim İlçesi Seyirtepe mevkiinde icra edilen ‘Önleyici Kolluk Devriyesinde’, park halinde bulunan araç şüphe üzerine kontrol edildi. Araçta ve şüpheli 2 kişi üzerinde yapılan aramada yaklaşık 11 gram ağırlığında toz esrar ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Başkan Aslan’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Tarımsal girdilerde kapıya servis dönemi başladı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Başkan Say’dan ’Berat Kandili’ mesajı

Kars Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:06
Sabah
05:34
Öğle
12:15
İkindi
15:52
Akşam
18:45
Yatsı
20:08

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Ceren Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı

Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı

Kağızman'da kahve içme ve kahve falı

Kağızman'da kahve içme ve kahve falı

Karaşallar LTD şirketinden iftar yemeği

Karaşallar LTD şirketinden iftar yemeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.