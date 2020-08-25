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Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı

KARS HABERLERİ  | 25.08.2020 08:57 | Son Güncelleme

Kars’ta, 2 köyde uygulanan karantina sona erdi.

Kars’ta, 2 köyde uygulanan karantina sona erdi. Yaklaşık 14 gündür karantinada bulunan köylerde yasağın kalmasıyla birlikte normal yaşama da dönüldü.
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü ile Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde uygulanan karantina sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlarda rahat nefes aldı. Karantina kalkan köylerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe ve şehir merkezine akın etti.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Kozlu köyü ile Selim Bayburt köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.

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