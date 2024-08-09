YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 21 aranan kişi yakalandı

Kars’ta 21 aranan kişi yakalandı

İHA İHA
09.08.2024 12:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda 21 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 26 Temmuz- 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda aralarında çeşitli suçlardan 12 ile 1 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyet’teki işlemleri tamamlanan 21 kişiden 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıca polis ekiplerince yapılan uygulama ve denetimlerde; 4 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 6 şarjör ve 83 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince asayiş uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 9 Ağustos Cuma

İmsak
03:27
Sabah
05:05
Öğle
12:18
İkindi
16:09
Akşam
19:21
Yatsı
20:53
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.