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Kars'ta 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 14.06.2020 16:00 | Son Güncelleme

Kars'ta 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde 2 bahçede 3 bin 111 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Telek ile Söğütlü köylerindeki 2 bahçede Hint keneviri ekildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmalar sonucu Telek köyündeki bahçede 2 bin 66, Söğütlü köyündeki bahçede de 1045 kök Hint keneviri ekildiği tespit edildi.

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen Hint kenevirleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

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