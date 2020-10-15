YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

KARS HABERLERİ  | 15.10.2020 14:09 | Son Güncelleme

Kars'ta 3 fabrikadan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Kars Şeker Fabrikası ve 2 süt fabrikası ile bir villadan yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 2 süt fabrikasında yaklaşık 300 bin lira değerinde peynir üretim malzemesinin çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayını Diyarbakır'dan gelen Ü.A. (18) ile E.A'nın (33) gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, takibe aldıkları zanlıları, Şehitler Mahallesi'nde bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıların, bir hafta sonra Kars Şeker Fabrikası'ndan bakır ve kablo çaldıkları belirlendi.

Yaklaşık 500 bin lira değerinde hırsızlık yaptıkları belirlenen zanlılardan Ü.A, düzenlenen operasyonla yakalandı. Ü.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlı E.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay Başbakan derin dekolteyle çıkınca... Ülkeyi karıştıran olay
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
Çavdarhisar’da çerezlik kabak hasadı başladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
’Söz konusu vatan ise gerisi teferruat’ dedi, 60 kilo zayıfladı
Hem uyardı hem sohbet etti!
Hem uyardı hem sohbet etti!
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Gediz’de yaşam alanları ilçenin çehresini değiştiriyor
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Uzmanlar aşırı dezenfektan kullanımı konusunda uyardı
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında
Bursa'da oğlunu öldüren baba ile anne hakim karşısında

Kars Namaz Vakitleri 15 Ekim Perşembe

İmsak
04:48
Sabah
06:12
Öğle
11:58
İkindi
15:03
Akşam
17:35
Yatsı
18:54

Kars Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Perşembe

Faikbey Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
Ulaştırma eski Bakanı Arslan açıkladı; “O yol Kasım’da açılıyor”
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kars Ölçülü köyü karantinaya alındı
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Kağızman Devlet hastanesinde çocuk doktoru yok
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.