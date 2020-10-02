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Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

KARS HABERLERİ  | 02.10.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Denizgölü, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Telek ve Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Denizgölü, Arpaçay İlçesi’ne bağlı Telek ve Sarıkamış’a bağlı Armutlu köyleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara jandarma ekiplerince izin verilmiyor.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Denizgölü, Telek ve Armutlu köyleri karantina alınmıştır” denildi.

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Kagizman
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Selim
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