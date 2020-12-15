Kars’ta 3 köy karantinaya alındı

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alınırken, karantinada bulunan 2 köyün ise karantinası kaldırıldı.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

Açıklamada, “Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Merkez Mezra ve Subatan köylerinde uygulanmakta olan karantina, kaldırılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan karantinaya alınan Merkez Kümbetli, Derecik ve Hamzagerek köyleri girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma karantinaya alınan köylere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

