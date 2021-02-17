Kars’ta 31 köy yolu kar ve tipiden ulaşıma kapandı

Kars’ta önce gün gece başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipiden 31 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kars’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 31 köyün kentle bağlantısı kesildi. Köylerin yollarının açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kentte kar yağışı ve tipiden merkeze bağlı 7, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 7, Sarıkamış’ta 2, Selim’de 12 olmak üzere toplam 31 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kaplı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, etkili olan tipi yürütülen çalışmaları olumsuz etkiliyor.

