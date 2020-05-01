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Kars’ta 36 kişiye para cezası

KARS HABERLERİ  | 01.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Kars’ta 2 ayrı ikamette nişan töreni ve toplu yemek organizasyonu veren 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası kesildi.Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kars Hıfzıssıhha Meclis Kararının 4.

Kars’ta 2 ayrı ikamette nişan töreni ve toplu yemek organizasyonu veren 36 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası kesildi.
Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Kars Hıfzıssıhha Meclis Kararının 4. maddesi gereğince “Salgından korumak ve salgının yayılımını engellemek amacıyla vatandaşlarımızın çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalığı bulaştırma riski bulunduğu değerlendirilen nişan, düğün, sünnet, kına gecesi merasimi piknik organizasyonları toplu sportif etkinlikler mevlid ve kandil kutlaması gibi faaliyetlerin geçici olarak durdurulmasına” karar verilmişti.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce 2 ayrı ikamette bağımsız olarak nişan töreni ve toplu yemek organizasyonu yapıldığının tespit edildi. Ekipler 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 36 vatandaşa yönelik kişi başı 3 bin 150 TL’den toplam 113 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.
Türk Ceza Kanununun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “ yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye atan bu şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
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