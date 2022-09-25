Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 arkadaşın öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Uğur G'nin, dün meydana gelen kaza nedeniyle jandarma tarafından yürütülen işlemleri tamamlandı.

Adliyeye çıkarılan sürücü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece saatlerinde Uğur G. idaresindeki 63 AAB 271 plakalı tırın Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı 48 U 8362 plakalı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.



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