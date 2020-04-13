YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

Kars’ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

KARS HABERLERİ  | 13.04.2020 09:35 | Son Güncelleme

Kars’ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.Kars Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortakapı Mahallesinde S.M.’nin işletmecisi olduğu bir işyerinde, kumar oynandığına dair alınan bilgiler üzerine harekete geçti.

Kars’ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

Kars’ta bir işyerinde kumar oynayan 5 kişi polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortakapı Mahallesinde S.M.’nin işletmecisi olduğu bir işyerinde, kumar oynandığına dair alınan bilgiler üzerine harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, iş yeri içerisinde bulunan 5 kişinin iskambil kâğıtlarıyla oyun oynadıkları tespit edildi.
Kumar oynadıkları esnada suçüstü yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 5 kişi hakkında 593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.Maddesi gereğince toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım düzenlendi.

Kars’ta 5 kişi kumar oynarken yakalandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntüHadise yakayı ele verdi! İşte o görüntü
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Malazgirt’te ‘kardeş mahalle’ çalışması

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Metin Yavuz; "Asıl şimdi başlıyoruz"

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

Denizli'de yasağın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokağa çıktı

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

AK Parti MKYK Üyesi Yavuz: "Sevinicileri sevindirmeyelim"

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Kars Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:25
Öğle
12:13
İkindi
15:55
Akşam
18:51
Yatsı
20:16

Kars Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Deva Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kozlu fasulyesi görenleri büyülüyor

Kozlu fasulyesi görenleri büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.