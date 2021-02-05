YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Kars’ta 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

05.02.2021 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’a izinsiz giriş yapan 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Kars İl Emniyet MüdürlüğüGöçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi.

Kars’a izinsiz giriş yapan 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri yapılan 52 kişi sınır dışı edilmek üzere Iğdır Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Düzensiz göçmenlerin Iğdır Geri Gönderme Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

Kars Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:07
Öğle
12:27
İkindi
15:11
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Kars Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

İlay Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Kars göç vermeye devam ediyor

Kars göç vermeye devam ediyor

Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

Kars'ta bir köy Kovid-19 karantinasına alındı

AK Parti Kars Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Kars Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi yapıldı

Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı geldi

Kars’a 8 bin 118 Covid-19 aşısı geldi

Milletvekili Arslan’dan Kağızman Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

Milletvekili Arslan’dan Kağızman Kaymakamına hayırlı olsun ziyareti

112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti

112 Acil Çağrı Merkezi faaliyete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.