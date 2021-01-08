YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı

08.01.2021 23:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşması Sivas'ta yapıldı

SİVAS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2019 yılının Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili davanın duruşması güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta yapıldı.

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet, Aptulbaki, Habip, Gıyasettin, Nuriye, Resul, Erdinç, Mustafa, Savcı, Hamit, İsmail ve Ruhani Korkmaz ile tutuksuz sanık Ömer Korkmaz ve müşteki ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Feyzullah Yıldırım da Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanıklardan Nuriye Korkmaz, olay sırasında camide bulunduğunu, camiden çıktıktan sonra kayınbiraderi Hamit Korkmaz'ın hasta olan çocuğunun durumunu öğrenmek için onların evine gideceğini söyledi. Bu sırada olayların ortasında kaldığını savunan Nuriye Korkmaz, kimin ateş ettiğini görmediğini öne sürdü.

Diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek olay esnasında orada bulunmadıklarını, olayların ardından bölgeye gittiklerini savundular.

Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

- Olay

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde 2019'un Mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Korkmaz ve Göçmen aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

Sivas Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:17
Sabah
07:46
Öğle
12:44
İkindi
15:10
Akşam
17:31
Yatsı
18:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Eren Eczanesi
Merkez
Gül Eczanesi
Merkez
Gülersin Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Didim’de deniz patlıcanı toplayan dalgıç vurgun yedi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

KARDEMİR’de tehdit iddiası

KARDEMİR’de tehdit iddiası

Maçın ardından

Maçın ardından

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu

Diğer Haberler

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 şahıs yakayı ele verdi

Sivas’ta usulsüz avlanan 4 şahıs yakayı ele verdi

Koyulhisar’a milyonluk yatırım

Koyulhisar’a milyonluk yatırım

Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

Far ile tavşan avlayan 4 şahsa ceza yazıldı

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazır

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

Örenlice barajı ile 13bin 470 dekar arazi suyla buluşacak

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza kesildi

Sivas'ta kaçak avlanan 4 kişiye 12 bin 140 lira ceza kesildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.