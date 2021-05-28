Kars'ta 6 kişinin öldüğü arazi kavgasına ilişkin davanın duruşmasına Sivas'ta devam edildi

SİVAS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2019 yılında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, güvenlik gerekçesiyle Sivas'ta görülen duruşması sürdürüldü.

Duruşma nedeniyle Sivas Adalet Sarayı yerleşkesinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Sivas E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet K, Aptulbaki K, Habip K, Kıyasettin K, Nuriye K, Resul K, Erdinç K, Mustafa K, Savcı K, Hamit K, İsmail K, Ruhani K. ile tanıklar ve avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında haklarındaki iddiaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hamit K'yi adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı 9 Temmuz'a erteledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde, 2019 yılı mayıs ayında arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.



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