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Kars’ta 78 araca 40 bin 429 lira para cezası kesildi

KARS HABERLERİ  | 17.08.2020 17:39 | Son Güncelleme

Kars’ta trafik kurallarına uymayan sürücülere jandarma ekiplerince 40 bin 429 lira para cezası kesildi.Kars İl Jandarma Komutanlığı 164 jandarmanın katımlıyla araçlar üzerinde denetim yaptı.

Kars’ta trafik kurallarına uymayan sürücülere jandarma ekiplerince 40 bin 429 lira para cezası kesildi.
Kars İl Jandarma Komutanlığı 164 jandarmanın katımlıyla araçlar üzerinde denetim yaptı. Jandarma, 2 bin 687 aracı denetledi.
Yapılan uygulamada, 31’i hız kurallarına uymamak, 4’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 34’ü diğer trafik kural ihlalleri olmak üzere 78 araca toplam 40 bin 429 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 14 araç trafikten men edildi.
Jandarma ekiplerince sürücülere yönelik farklı noktalarda denetimlerin aralıkla yapılacağı öğrenildi.

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