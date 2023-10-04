Kars’ta 9 silah ele geçirildi

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin suç unsurlarının önlenmesine yönelik operasyon devam ediyor.

KOM ekiplerince kent merkezinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 48 fişek ele geçirildi. Olaylarla ilgili şüpheli 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında “6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nce vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik bu tür operasyonların sık sık yapılacağı öğrenildi.

