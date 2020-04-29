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Kars’ta 92 bin maske dağıtıldı

KARS HABERLERİ  | 29.04.2020 11:03 | Son Güncelleme

Kars merkez ve ilçelerde hizmet veren 46 eczanede, toplam 92 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars’taki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.Kars merkezde 27, Sarıkamış 5, Selim 2, Kağızman 8, Digor 1, Akyaka 1, Arpaçay 1 ve Susuz’da 1 eczaneye toplam 46 ilk etapta 46 bin adet, ikinci etapta ise 46 bin adet olmak üzere toplamda 92 bin adet maske gönderildi.

Kars merkez ve ilçelerde hizmet veren 46 eczanede, toplam 92 bin maske vatandaşlara dağıtıldı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kars’taki eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı devam ediyor.
Kars merkezde 27, Sarıkamış 5, Selim 2, Kağızman 8, Digor 1, Akyaka 1, Arpaçay 1 ve Susuz’da 1 eczaneye toplam 46 ilk etapta 46 bin adet, ikinci etapta ise 46 bin adet olmak üzere toplamda 92 bin adet maske gönderildi. Eczanelere gönderilen 92 bin adet maske 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtıldı.
Kars genelinde faaliyet gösteren her eczaneye her etapta bin adet maske olmak üzere toplamda 2 bin adet maske verilerek, 20-65 yaş arası vatandaşların her 10 gün için 5 adet maske almaları sağlandı.
Kars merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren eczanelere peyderpey maske gönderilecek, maskeler eczaneler tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtmaya devam edecek.

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Kars Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Nida Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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