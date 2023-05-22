Kars’ta ağır silah atışları yapılacak

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “2022-2023 Faaliyet Yılı Ağır Silah Atışları; 25’inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından, faaliyet yılı içerisinde yapılan eğitimin hasılasını almak ve atış görevleri konusunda personeli gerçek şartlarda eğitmek maksadıyla 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde, Şehit İstikam Astsubay Kıdemli. Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat ve Atış Alanı Kars bölgesinde, ilgi emir esasları doğrultusunda icra edilecektir” denildi.

Açıklamada, “Ağır silah atışları kapsamında; 26 Mayıs-04 Haziran 2023 tarihleri arasında gece ve gündüz dahil Şehit İstikam Astsubay Kıdemli. Üstçavuş İlhan Hamlı Tatbikat ve Atış Alanı girilmesi, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.

