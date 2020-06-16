YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta Alaca Sansar görüntülendi

Kars’ta Alaca Sansar görüntülendi

KARS HABERLERİ  | 16.06.2020 10:19 | Son Güncelleme

Kars’ta nesli küresel boyutta tehlike altında bulunan Alaca Sansar görüntülendi.Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Kars’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi.Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemlerinde, Kars kırsalında nesli tehlikede olan alaca sansar görüldü.

Kars’ta Alaca Sansar görüntülendi

Kars’ta nesli küresel boyutta tehlike altında bulunan Alaca Sansar görüntülendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nce Kars’ın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan arazi çalışmalarında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi.
Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nce yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesi ile türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemlerinde, Kars kırsalında nesli tehlikede olan alaca sansar görüldü. Yaban hayatında ender rastlanan türlerden alaca sansarın görüntülenmesi ise heyecanla karşılandı.
“Kırmızı listede yer alıyor”
Öte yandan Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı ’IUCN Red List Categories and Criteria’nın kırmızı listesinde yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Kars Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
02:31
Sabah
04:29
Öğle
12:13
İkindi
16:12
Akşam
19:47
Yatsı
21:37

Kars Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Sultan Eczanesi
Merkez
Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

Kars'ta 2 aile arasında arazi kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Doğu Anadolu Mutfak Kültürü kitabı çıktı

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

Kars'ta 87 yıllık Atatürk sevgisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.