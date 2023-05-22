Kars’ta Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nın kayıtları başladı

Kars İl Kültür Müdürlüğü düzenlenecek olan yarışmanın son başvuru tarihinin 10 Temmuz 2023 olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Turizm Eğitimi ve Eğiticileri Derneği ile Anatolia Turizm Akademisi işbirliği ile Anadolu’nun yöresel lezzetlerini ortaya çıkarmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla ilki 2021 yılında düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığınca da desteklenen Anadolu Yemekleri Fotoğraf Yarışması’nın bu yıl düzenlenecek olan 3’üncüsüne başvurular başlamıştır” denildi.

Açıklamada, “Genel ve öğrenci kategorisinde düzenlenen ve adaylar tarafından çekilip gönderilen Anadolu yemekleri fotoğrafları; mutfak şefleri, fotoğraf sanatçıları ve gastronomi uzmanlarından oluşan profesyonel seçici kurul tarafından değerlendirilmektedir. Yarışma kazananlara verilecek ödüller arasında malzeme setleri, yemek kitapları ve dünya mutfağından lezzet dolu her şey dahil tatil paketleri bulunmaktadır. Devamında ise dereceye giren ve ödül olan fotoğrafların yurt içi ve dışında sergilenmesi ve yayın haline getirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yarışmaya katılacak olanların katılım koşulları ve detaylar https://anatoliajournal.com/fotograf adresinde yer almakta olup, yarışmaya son başvuru tarihi 10 Temmuz 2023 olarak belirlendi.

