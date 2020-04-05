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Kars’ta apartı kumar oynatmak için kiraladı

KARS HABERLERİ  | 05.04.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kars’ta bir kişi kumar oynatmak için apar kiraladı.

Kars’ta apartı kumar oynatmak için kiraladı

Kars’ta bir kişi kumar oynatmak için apar kiraladı. Kiraladığı apartta kumar oynatırken suçüstü yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Merkez Mahallesi’nde bulunan bir apartın, Ş.Y. tarafından kumar oynatmak amacıyla kiralandığının tespit edildi.
Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatmak için kiralanan aparta, operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, S.T., R.M., S.M., K.Y., A.A., R.Ö., M.M. ve F.Y. kumar oynarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Asayaş Şube Müdürlüğü’ne götürülürken, apartı kiralayan Ş.Y. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.
Öte yandan kumar oynarken suçüstü yakalanan şüphelilere toplam 9 bin 800 TL idari para cezası uygulandı.

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Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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