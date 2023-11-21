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Kars’ta ARAS EDAŞ ekiplerinin zorlu mesaisi

21.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Kars’ta tipi ve şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen elektrik direği ARAS EDEŞ ekiplerine zor anlar yaşattı.

Tipinin etkili olduğu Kars’ın Digor ilçesine bağlı Alem köyü yakınlarında devrilen elektrik direği için 3 kilometre soğuk ve tipi de yürüyen ekipler, devrilen direği dikerek vatandaşları soğukta karanlıkta kalmaktan kurtardı.

Alem köyünde devrilen elektrik direğini dikmek için bölgeye giden ARAS EDAŞ ekipleri karla kaplı yolda araçla gidemeyince sırtlandıkları malzemelerle kar ve tipi altında soğuğa aldırış etmeden 3 kilometre yürüdü. Bölgede yaya olarak gelen ekipler elektrik direğini yaklaşık 1 saat uğraştıktan sonra tamir etti.

Elektrik direğini yeniden dikerek enerjiyi açan ekipler, geldikleri yolu tipi altında tekrar yürüyerek araçlarına geldi. Zorlu bir günün ardından vatandaşları karanlıkta kalmaktan kurtaran ekipler il merkezine geri döndü.

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