Kars'ta arıların oğul verme ritüeli ilginç görüntüler oluşturdu

Türkiye'de bal üretiminde önemli yere sahip Kars'ta, arıların yeni sezonda ilk oğul vermeye başlaması ve arıcıların bu arıları başka bir kovana almayı çalışması ilginç görüntülere sahne oluyor.

Zengin bitki örtüsü ve 2 bin rakımlı sarı çam ormanları ile rengarenk çiçekleriyle öne çıkan Sarıkamış’ta, arıların oğul vermesi arıcıları heyecanlandırdı.

Bir süredir etkili olan yağmurların ardından açan güneşle arıların hareketliliği de arttı. Sabah ve öğle saatlerinde oğul vermek için kovanlarından çıkan arılar, bir süre hep birlikte uçtuktan sonra kovanlara yakın alanlardaki bitki, ağaç, demir ya da taşlar üzerine kümeleniyor.

Arıların kümelendiği yerleri tespit eden arıcılar, hazırladıkları kovanları koyarak arıların içine girmesini sağlıyor.

Arıcılar da her yeni sezonda arıların tekrar ettiği bu ritüel ile hem kovan sayısını, hem de arıların verdiği oğullar ile bal üretiminde artış sağlıyor.

Bal üreticiliği yapan arıcı Ali Hikmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arıların oğul vermesinin kovan sayısının artması anlamına geldiğini ve bu durumun sonraki yıllarda bal üretiminin daha üst seviyelere çıkmasını sağlayacağını söyledi.