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Kars'ta aşı çalışmaları sonrası açılan canlı hayvan pazarlarında sevkiyatlar başladı

28.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta, SAT-2 serotipi hastalığı sonrası büyükbaş hayvanların aşı işleminin tamamlanmasıyla açılan canlı hayvan pazarlarından İstanbul, Mersin, Ankara ve Kayseri'ye sevkiyat yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayvancılığın yoğun yapıldığı kentte, hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla geçen ay kapatılan il merkezi ve Selim ilçesinde bulunan hayvan pazarlarındaki aşı çalışmaları tamamlandı.

Büyükbaş hayvanlar, gerekli kontrollerinin ardından 60 tıra yüklenerek İstanbul, Mersin, Ankara ve Kayseri'ye sevk edildi.

Besici Resul Topkaya, gazetecilere, kentten ülkenin her tarafına hayvan gönderdiklerini belirterek, pazartesi günü sevki sağlayacak tır sayısının 100'e çıkacağını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının aldığı karar ile şap olarak bilinen SAT-2 serotipi hastalığına karşı Türkiye'deki hayvan pazarları geçici olarak 9 Martta kapatılmıştı.

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