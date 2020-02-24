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Kars’ta av sezonu 1 Mart’ta sona eriyor

KARS HABERLERİ  | 24.02.2020 09:34 | Son Güncelleme

Kars’ta 2019-2020 av sezonu 1 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı “Av Sezonu” içerisinde yapılabilmektedir.

Kars’ta 2019-2020 av sezonu 1 Mart 2020 tarihinde sona eriyor.
Bilindiği üzere yasal olarak Kara Avcılığı “Av Sezonu” içerisinde yapılabilmektedir. Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu 17.08.2019 tarihinde başlamış ve 01.03.2020 tarihi itibariyle kapanacak. Av sezonu dışında avlanmak kesinlikle yasak.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Av sezonu, av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup, bu dönemde yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanması ve av sezonu kapanış tarihinden sonra avlanmak kesinlikle yasaktır. Av sezonu dışında avlandığı tespit edilenlere yasal işlem yapılacaktır” denildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Av sezonu dışında avlanılmaması, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yavru ve yumurtalarının toplanılmaması ve bu tür yasadışı faaliyetlerde bulunanların Tarım ve Orman Bakanlığı İl Şube Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri, Jandarma ve Emniyet Birimleri ve Fahri Av Müfettişlerimize bildirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi açısından önem arz etmekte olup, av sezonu dışında 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine muhalefet edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.”

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