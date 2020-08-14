Kars’ta balık avı yasağı 15 Ağustos’ta sona eriyor

Kars’ta 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan balık avı yasağı yarın sona eriyor.

Kars’ta 15 Mayıs 2020 tarihinde başlayan av yasağı yaklaşık 3 aylık aradan sonra sona erirken, Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü, Aygır Gölü ve akarsularda balıkçılar da oltalarını suya atabilecek.

Karslı amatör balıkçılar, 3 aylık yasağın sona ermesiyle Çıldır Gölü, Arpaçay Baraj Gölü, Aygır Gölü ve Kars Çayı’nda ticari ve amatör balık avı yapılabilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, çeşitli tedbirler aldıklarını hatırlatarak 3 aylık aradan sonra sona eren balık avı yasağının ardından balıkçıların mevzuatta belirtilen kriterlere uyarak balık avı yapabileceğini belirttiler.

Kars’ta balık avı yasağının 15 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sonra erecek olması balıkçılar da hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Balıkçılar sandalları ve ağlarını elden geçirmeye başladı.

15 Ağustos 2020 Cumartesi günü ticari balıkçılar ağlarını su ile buluşturacak.

