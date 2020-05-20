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Kars’ta baraj suları altındaki eski yerleşim yerleri ilginç görüntü oluşturdu

KARS HABERLERİ  | 20.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Kars’ta baraj suları altındaki eski yerleşim yerleri ilginç görüntü oluşturdu

Kars’ta baraj suları altında kalan eski yerleşim yerleri ilginç görüntüler oluşturuyor.

Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi, civardaki içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen "Göl Su" projesi kapsamında 2 yıl önce tamamlanan Kars Barajı yeniden su tutmaya başladı.

Kars ve Digor ovalarında 475 bin dekar tarım arazisine "can suyu" olan baraj altındaki Boğazköy ve Çamçavuş köyleri ilgi çekiyor.

Barajın debisinin düşmesiyle gün yüzüne çıkan eski yerleşim yerleri, yeninden suya gömülmeye başladı.

Çamçavuş köyünden geriye kalan ve bir bölümü suya gömülen cami minaresi görenlerin ilgisini çekiyor.

Sular altında kalan köylerin farklı görüntüler oluşturduğu baraj, fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor.

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