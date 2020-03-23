YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta belediye ağaçları buduyor

Kars’ta belediye ağaçları buduyor

KARS HABERLERİ  | 23.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

Kars’ta belediye ekipleri ağaçları buduyor.Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.Belediye ekiplerince, tehlike arz eden dal veya ağaçlar kesilerek, sağlık için problem oluşturan özellikle kavak ağaçlarının bazı türlerinde bakım çalışması yapıyor.Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budama çalışmaları Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde devam ediyor.

Kars’ta belediye ekipleri ağaçları buduyor.
Kars Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri havaların ısınmasıyla birlikte kent merkezindeki ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.
Belediye ekiplerince, tehlike arz eden dal veya ağaçlar kesilerek, sağlık için problem oluşturan özellikle kavak ağaçlarının bazı türlerinde bakım çalışması yapıyor.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince budama çalışmaları Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde devam ediyor. Budanan ağaçlarının dalları belediye ekipleri tarafından kaldırılıyor. Çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Salihli’de marketlere fiyat denetimi

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Ayvalık 65 yaş üzeri vatandaşlar için seferber oldu

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Sokağa çıkamayan şehit babasının ihtiyacını polis karşıladı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Çanakkale’de nikah törenlerine katılım 10 kişi ile sınırlandırıldı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kars Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
04:34
Sabah
05:59
Öğle
12:19
İkindi
15:46
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Kars Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Taha Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

Kars’ta jandarma kaçak avcıları drone ile yakaladı

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

AK Parti Kars ve Ardahan teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi

Arpaçaylı şehidin Şehitlik Beratı ailesine verildi

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

Horasan-Karakurt-Kağızman Yolu trafiğe kapatılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.