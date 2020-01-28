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Kars’ta belediye sokak hayvanları kısırlaştırıyor

KARS HABERLERİ  | 28.01.2020 13:43 | Son Güncelleme

Kars Belediye Başkanlığı ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (VHO) işbirliğiyle merkezde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması işlemi başladı.Kars İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından alınan kısırlaştırma kararı Kars merkezde hayata geçirildi.Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, merkezde başlayan kısırlaştırma işlemini yerinde görerek veteriner hekimlerden bilgi aldı.Veteriner Hekim Deniz Karakaş, kısırlaştırma işlemi öncesi işlem hakkında teknik bilgi vererek, yapılan kısırlaştırma işlemiyle hayvanın saldırganlığının gittiğini ve uysallaştığını söyledi.Sahipsiz hayvanlarının Türkiye’nin sorunu olduğunu ifade eden VHO Başkanı Ercan Ödül, “Sahipsiz hayvanların sokaktaki durumu bizim için endişe verici.

Kars Belediye Başkanlığı ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası (VHO) işbirliğiyle merkezde bulunan sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve aşılanması işlemi başladı.
Kars İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından alınan kısırlaştırma kararı Kars merkezde hayata geçirildi.
Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ercan Ödül, merkezde başlayan kısırlaştırma işlemini yerinde görerek veteriner hekimlerden bilgi aldı.
Veteriner Hekim Deniz Karakaş, kısırlaştırma işlemi öncesi işlem hakkında teknik bilgi vererek, yapılan kısırlaştırma işlemiyle hayvanın saldırganlığının gittiğini ve uysallaştığını söyledi.
Sahipsiz hayvanlarının Türkiye’nin sorunu olduğunu ifade eden VHO Başkanı Ercan Ödül, “Sahipsiz hayvanların sokaktaki durumu bizim için endişe verici. Biz Kars Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak bütün belediyelerimizde olduğu gibi Kars Belediyesiyle de bir protokol yaparak çalışmalara başladık. 3 gün önce başladığımız çalışmada 20 sahipsiz hayvanın kısırlaştırmasını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımızla popülasyonu kontrol altına alacağız. Çünkü rehabilite edilmeyen hayvanlar tehlikeli olabiliyor” dedi.
İlçelerde de çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Ödül, köylerden ilçe ve merkeze getirilen sahipsiz hayvanların da önüne geçmek adına İl Özel İdaresiyle bir proje hazırladıklarını ve köylerde 1 Mart tarihi itibariyle kısırlaştırma işlemine başlayacaklarını kaydetti.
Kars Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca
Hayvan Barınağının sağlıksız olduğunu ve burayı iyileştirme adına çalışmaların yapıldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Şevin Alaca, “Kars’ta sokak hayvanlarıyla ilgili sorun çok ciddi bir boyutta ve bu konuda çok şikayet alıyoruz. Maalesef bu durum uzun zamandır süre gelmiş ve herhangi bir çözüm geliştirilemediği için de şehir içinde sıkıntı ve problem haline dönüşmüş” diye konuştu.
Alaca bütün sokak hayvanlarının barınakta muhafaza altına alınmasının mümkün olmadığını, yasal olarak kısırlaştırılma ve aşılama işleminin ardından doğal ortamlara bırakılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Veteriner Hekim Deniz Karakaş, Derya Deli, Akın Aktaş ve Metin Tarkan’ın hazır bulunduğu kısırlaştırma işlemi yaklaşık 15 dakika sürdü. Kent genelinde kısırlaştırma çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

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