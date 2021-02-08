YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta belediye sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Kars’ta belediye sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

08.02.2021 14:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı.

Kars’ta belediye sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri birçok noktada sokak havyalarına mama, yem ve su bıraktı.
Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatlarıyla Belediye ekipleri il genelinde aç kalan sokak hayvanları için birçok noktaya mama, yem ve su bırakarak hayvanları yiyecek bulmasını sağladı.
Kent genelinde sayıları çok fazla olan sokak hayvanlarını belediye ekipleri doyuruyor. Belediye ekipleri bir taraftan da hasta ve bakıma muhtaç olan sokak hayvanlarını tedavisi yapıyor. Belediye ekiplerinin sokak hayvanları konusunda duyarlılığı vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral olduHakime ‘Sen çok harikasın’ dedi, viral oldu
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
1/

Kars Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:38
Sabah
07:03
Öğle
12:27
İkindi
15:14
Akşam
17:40
Yatsı
19:01

Kars Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Kafkas Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Traktör devrildi, eşini kaybetti

Traktör devrildi, eşini kaybetti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Yıldırım Mollaarap Mahallesi riskli alan ilan edildi

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Ula’da trafik polisleri kaza yaptı

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Covid-19’a yakalanan 60 yıllık evli çift 4 gün arayla vefat etti

Diğer Haberler

Kayak tatilindeki turistlerin kar motorlu kahramanı: JAK

Kayak tatilindeki turistlerin kar motorlu kahramanı: JAK

Ahmet Tevfik Paşa Konağı turizme kazandırılacak

Ahmet Tevfik Paşa Konağı turizme kazandırılacak

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Karslı atletler Türkiye şampiyonu oldu

Kars’ta polis vatandaşları uyardı

Kars’ta polis vatandaşları uyardı

Kars Çayı’nın buzu ikince kez çözüldü

Kars Çayı’nın buzu ikince kez çözüldü

Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.