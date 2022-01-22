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Kars'ta besicinin samanlarını taşırken yolda kalan tır kurtarıldı

22.01.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta besicinin samanlarını taşırken yolda kalan tır kurtarıldı

Kars'ta besicinin samanlarını taşırken kar nedeniyle yolda kalan tırı, İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Hacıhalil köyünde yaşayan besici Ayhan Ünaydın'ın samanlarını taşıyan tır, Azat köyü ile Karakale köyleri arasındaki kar nedeniyle kayganlaşan rampada mahsur kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla uzun uğraşlara rağmen aracı çıkaramayınca, İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi.

Bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, yolu genişlettikten sonra halat yardımıyla tırı yaklaşık 1 kilometre çekerek güvenli bölgeye çıkardı.

Ardından yoluna devam eden tır, samanları köye ulaştırdı.

Besici Ayhan Ünaydın, hayvanlarının yemi bittiği için Diyarbakır'dan saman aldıklarını söyledi.

Samanı getiren tırın kar nedeniyle yolda kaldığını ifade eden Ünaydın, "Yolun bu kadar kaygan olacağını bilmiyorduk. Kış memleketi tabii devlet hangi birine yetişsin. Yetkilileri aradım, sağ olsunlar geldiler ve bize yardım ettiler." dedi.

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