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Kars’ta bin 514 kişinin ihtiyacı karşılandı

KARS HABERLERİ  | 01.04.2020 14:25 | Son Güncelleme

Kars Valiliği’ne ulaşan bin 517 kişiden, bin 514’ünün ihtiyaçları karşılandı.Kars Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerinde bulunan ve ikametgahlarından ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.Çeşitli sebeplerden dolayı Kars Valiliği’ne ulaşan bin 517 kişinin talepleri tek tek dinlendi.

Kars Valiliği’ne ulaşan bin 517 kişiden, bin 514’ünün ihtiyaçları karşılandı.
Kars Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş üzerinde bulunan ve ikametgahlarından ayrılma kısıtlaması bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Çeşitli sebeplerden dolayı Kars Valiliği’ne ulaşan bin 517 kişinin talepleri tek tek dinlendi. Çeşitli taleplerde bulunan bin 517 kişiden, bin 514’ünün talepleri karşılandı.
Kars Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, üyeleri vatandaşların evlerine giderek ihtiyaçlarını gideriyor. Valiliğe ulaşan taleplerin titizlikle takip ediliyor. Talepte bulunan vatandaşların ihtiyaçları kısa sürede gideriliyor.

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