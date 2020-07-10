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Kars’ta bir kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

KARS HABERLERİ  | 10.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Kars’ta durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde polis, uyuşturucu yakaladı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il dışından Kars’a gelen bir araç durduruldu.Durulan araçta arama yapan polis, araçta bulunan Ö.A.’nın hareketlerinden şüphelendi.

Kars’ta bir kişinin üzerinde uyuşturucu yakalandı

Kars’ta durumundan şüphelenilen bir kişinin üzerinde polis, uyuşturucu yakaladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu il dışından Kars’a gelen bir araç durduruldu.
Durulan araçta arama yapan polis, araçta bulunan Ö.A.’nın hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araçtan indirilen Ö.A.’nın üzerinde yapılan aramada 15,37 gram metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Ö.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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