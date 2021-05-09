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Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

09.05.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bir köydeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Kars'ta bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının, yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünün bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köyde karantinanın sonlandırıldığı kaydedildi.

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