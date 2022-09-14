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Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

14.09.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Değirmenköprü köyü sakinleri, köyde yorgun ve bitkin halde olan bir kerkenez kuşu buldu.

Köylülerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu teslim aldı.

Kerkenez kuşu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

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