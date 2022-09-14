Kars'ta bitkin bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı

Arpaçay ilçesinde bitkin halde bulunan kerkenez kuşu koruma altına alındı.

İlçeye bağlı Değirmenköprü köyü sakinleri, köyde yorgun ve bitkin halde olan bir kerkenez kuşu buldu.

Köylülerin ihbarıyla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu teslim aldı.

Kerkenez kuşu Kafkas Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz