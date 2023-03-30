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Kars'ta boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

30.03.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Kağızman ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı.

Şahindere Mahallesi Kars Caddesi'nde dün KADES üzerinden gelen bildirim üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, boşanma aşamasındaki eşi G.A'yı yaraladıktan sonra kaçan A.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin izini kaybettirmek amacıyla olaydan önce iki farklı firmadan 2 araç kiraladığı, ilk aracı olay yerinden kaçtıktan sonra boş bir alana bırakıp buradan diğer araç ile kaçmaya devam ettiği ve bu aracı da Paslı köyü kırsalına bıraktığı tespit edildi.

A.A, Ortaköy köyünde akrabasına ait kullanılmayan boş bir evde olayda kullandığı silahla saklanırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yaralama Kars Kağızman silah

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