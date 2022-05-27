Kars'ta bozayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayılar mahalleye indi.

İlçenin sarıçam ormanları yakınındaki İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen iki bozayı, sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Mahallenin caddelerinde gezen ayılar yiyecek bulmak için evlerin bahçelerinde dolaştı, bazen de konteynerin içine girerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Bozayılar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Konteynerlerdeki çöplerle beslenen ayılar, köpeklerin ve bazı insanların rahatsız etmesiyle ormanlık alana gitti.

Mahalle sakinlerinden Hakan Şahin AA muhabirine, ayıların mahalleye alıştıklarını belirterek, "Biz de balkondan ayıları izledik, yapacağımız bir şey yok. Hayvanlar yaşam alanı daraldığı ya da yaşam alanlarında yiyecek bulamadıkları için mecburen ilçeye iniyorlar. Artık ayılara alıştık, onlarsız hayatı Sarıkamış'a yakıştıramıyoruz. Bizim için kedi, köpek gibi oldular." dedi.

