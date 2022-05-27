YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta bozayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta bozayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

27.05.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta bozayılar ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayılar mahalleye indi.

İlçenin sarıçam ormanları yakınındaki İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde gelen iki bozayı, sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Mahallenin caddelerinde gezen ayılar yiyecek bulmak için evlerin bahçelerinde dolaştı, bazen de konteynerin içine girerek ilginç görüntüler oluşturdu.

Bozayılar, vatandaşlarca cep telefonu ile görüntülendi.

Konteynerlerdeki çöplerle beslenen ayılar, köpeklerin ve bazı insanların rahatsız etmesiyle ormanlık alana gitti.

Mahalle sakinlerinden Hakan Şahin AA muhabirine, ayıların mahalleye alıştıklarını belirterek, "Biz de balkondan ayıları izledik, yapacağımız bir şey yok. Hayvanlar yaşam alanı daraldığı ya da yaşam alanlarında yiyecek bulamadıkları için mecburen ilçeye iniyorlar. Artık ayılara alıştık, onlarsız hayatı Sarıkamış'a yakıştıramıyoruz. Bizim için kedi, köpek gibi oldular." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Çorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldüÇorum'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdiAmerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdi
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış

Kars Namaz Vakitleri 27 Mayıs Cuma

İmsak
02:43
Sabah
04:35
Öğle
12:10
İkindi
16:07
Akşam
19:35
Yatsı
21:18
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Katliamın hedefi olmuştu! Günler sonra kahreden detay...

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Ölen eşinin acısını böyle yaşadı! “7 erkekle cinsel ilişki...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Yağlarla ilgili bilmediğiniz çok şey var! Hangisi daha yararlı?

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Şekli biraz garip olsa da faydası inanılmaz! Demeti 35 TL

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.